Meteo Liguria, maltempo protagonista (con pause) della settimana

Tra la fine di questo mese di ottobre e l'inizio di novembre si manterrà attivo il flusso umido e instabile atlantico, con annesse alcune perturbazioni le quali porteranno spiccata instabilità o vero e proprio maltempo sulle regioni di nordovest, spiegano gli esperti di 3bmeteo.com.

Dopo un sabato soleggiato, peggiora da domenica con le prime deboli pioviggini in Piemonte e rovesci in Liguria (Arpal ha emesso allerta gialla). Tra lunedì e martedì intenso passaggio piovoso, con accumuli pluviometrici fino a 80-100 mm in Liguria, ma localmente anche superiori sul Levante dove si potrebbero toccare valori decisamente elevati e con rischio di qualche criticità.

Tempo perturbato che lascerà spazio a un temporaneo miglioramento nel corso di martedì-mercoledì, ma nuovi fronti atlantici saranno in agguato nei giorni successivi.

Previsioni meteo Genova fine ottobre inizio novembre

Come spiega Carlo Migliore, l'approfondimento di una depressione atlantica sull'Europa occidentale riporta piogge e rovesci anche temporaleschi sulla città, col rischio che i fenomeni possano risultare di forte intensità. Nel corso della domenica avremo prevalenza di cielo nuvoloso con qualche pioggia a carattere intermittente, anche in forma di breve rovescio ma intervallata da pause asciutte.

Nella notte tra domenica e lunedì i fenomeni potrebbero risultare localmente intensi. Nella giornata di lunedì ancora rischio maltempo con fenomeni più intensi sulla provincia orientale e in generale sulla riviera di levante.

Qualche strascico instabile si avrà anche nella prima parte della giornata di martedì 31 ottobre poi ci sarà più sole e la giornata di Ognissanti 1 novembre si prevede soleggiata e mite. Una pausa molto breve in quanto da giovedì 2 novembre è previsto il ritorno del maltempo.

Dal punto di vista termico, le temperature non subiranno grandi variazioni, salvo le fisiologiche diminuzioni durante le fasi piovose. I valori diurni saranno compresi tra 19 e 22°C. Di rilievo anche la ventilazione, che si manterrà a tratti sostenuta dai quadranti meridionali.