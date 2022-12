Meteo Liguria: settimana di Natale nuvolosa con qualche pioggia, ecco quando

Come anticipato, nonostante l'anticiclone sia in fase di rimonta sull'Europa mediterranea e sull'Italia, il tempo sulla Liguria non risulterà soleggiato nel corso della settimana che ci porta verso il Natale. Anzi, saranno spesso cieli nuvolosi a prevalere, a causa dell'afflusso di correnti marittime trasportate da un flusso meridionale attivo lungo il fianco sinistro dell'area di alta pressione, come spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

Martedì infatti un tappeto di nubi graverà sulla nostra regione, salvo qualche timida apertura sul settore estremo di Ponente, zona di Imperia. Alcune pioviggini caratterizzeranno la giornata sugli altri settori, più frequenti sul genovesato.

Mercoledì, con il passaggio della coda di un fronte atlantico che sborderà all'interno dell'anticiclone, le piogge si faranno più organizzate, specie nella prima parte della giornata, mentre i venti soffieranno tesi dai quadranti meridionali, soprattutto tra Genova e La Spezia.

Giovedì, con l'allontanamento del fronte verso levante, cesseranno le precipitazioni e qualche schiarita interesserà le aree centro-occidentali della regione, le temperature aumenteranno superando di giorno i 15° e cesseranno le correnti provenienti dal mare.

Nei giorni successivi permarranno addensamenti sulle aree centro-orientali della regione, anche con il rischio di alcune deboli piogge, soprattutto nella giornata di Natale tra genovese e spezzino, quando le temperature caleranno di qualche grado.