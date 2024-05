Meteo Liguria, le previsioni della settimana: nuovo peggioramento

Non c'è tregua per chi sperava in un graduale miglioramento delle condizioni meteo in Liguria. Nonostante una domenica assolata, lunedì è in arrivo un graduale peggioramento con qualche pioggia. Anche i giorni successivi non saranno da meno, tra schiarite e nuove piogge.

Lorenzo Badellino, esperto di 3bmeteo.com, spiega a GenovaToday: "Una perturbazione raggiungerà la Liguria dalle prime ore della nuova settimana determinando un graduale peggioramento tra il pomeriggio e la sera di lunedì a partire dall’Imperiese, con piogge e qualche rovescio che si estenderanno fino a Savonese e Genovese. Rimarrà all’asciutto invece lo Spezzino, dove prevarranno le schiarite per gran parte della giornata".

Martedì, sempre stando alle spiegazioni di Badellino, la perturbazione sfilerà verso est favorendo un miglioramento fin dal mattino, con ampi rasserenamenti alternati però a una certa instabilità pomeridiana che si attiverà sulle zone interne, caratterizzata da qualche rovescio o temporale in esaurimento in serata.

Nel corso di mercoledì una seconda perturbazione proveniente dalla Francia si avvicinerà al Nordovest, ma in Liguria si limiterà a provocare un certo deterioramento del tempo solo sulle zone interne con qualche pioggia, mentre sulla costa continuerà a prevalere il sole.

Breve pausa giovedì mattina con condizioni asciutte e abbastanza soleggiate, in attesa di un nuovo fronte che entro la sera stessa sarà causa di una ripresa dell’instabilità con rovesci su tutta la Liguria.

Dunque occhi aperti anche per il prossimo fine settimana che, secondo le prime proiezioni, sembrerà segnato dal maltempo.