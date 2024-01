Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

Dopo le feste confermato l'arrivo di aria fredda dalla Scandinavia. Correnti fredde da est entreranno in val Padana, portando nuvolosità diffusa e compatta, specie a ridosso dei rilievi, dove martedì non si escludono fiocchi di neve fino a quote di bassa collina o pianeggianti.

Le temperature, spiegano gli esperti di 3bmeteo, subiranno un deciso e costante calo, portandosi su valori prettamente invernali, massime non oltre 3-5 gradi in pianura tra martedì e mercoledì.

Previsioni meteo Liguria lunedì 8 gennaio 2024

Infiltrazioni umide raggiungono la regione, determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su riviera di ponente e Alpi giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; su riviera centrale, riviera di levante e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Venti moderati settentrionali in intensificazione e in rotazione a occidentali; Zero termico nell'intorno di 1.250 metri. Mar Ligure di Ponente molto mosso; Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 9 gennaio 2024

Infiltrazioni umide raggiungono la regione, determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Nello specifico su riviera di ponente e Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sulla riviera centrale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulla riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1.200 metri. Mar Ligure di Ponente molto mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 10 gennaio 2024

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata, determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico su riviera di ponente e riviera centrale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su riviera di levante e sull'Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1.000 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a agitato; Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 11 gennaio 2024

Infiltrazioni umide raggiungono la regione, determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla riviera di ponente giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; su riviera centrale e riviera di levante giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata. Venti moderati settentrionali; Zero termico nell'intorno di 1.000 metri. Mar Ligure di Ponente agitato; Mar Ligure di Levante molto mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 12 gennaio 2024

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale, riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1.950 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di Levante mosso.