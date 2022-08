Meteo Liguria, le previsioni per la settimana prima di Ferragosto

Torna ad aumentare la pressione da lunedì determinando una settimana in prevalenza soleggiata su Piemonte, val d'Aosta e Liguria, ad eccezione di qualche fenomeno di instabilità diurna sui rilievi alpini e appenninici, dove nelle ore pomeridiane e serali potranno avere luogo locali acquazzoni o temporali. Nella seconda parte di settimana - spiegano da 3bmeteo.com - si avvicina da Est una circolazione depressionaria in quota che potrà determinare un generale aumento dell'instabilità. Temperature tipiche del periodo, caldo estivo ma più gradevole.

Previsioni meteo Liguria lunedì 8 agosto 2022

Si allontana verso Sudest la circolazione depressionaria in quota, determinando ampie schiarite fin dal mattino. Nel pomeriggio locale instabilità sui rilievi con possibili rovesci temporaleschi, più probabili sulla Liguria, dove potranno sconfinare localmente sui litorali costieri di levante. Temperature estive, ma decisamente gradevoli.

Previsioni meteo Liguria martedì 9 agosto 2022

L'aumento della pressione favorisce una giornata in prevalenza soleggiata sulle regioni di Nord Ovest. Un po' di instabilità pomeridiana potrà comunque manifestarsi sui rilievi alpini occidentali, Clima caldo tipico del periodo, con massime intorno ai 30 gradi in pianura, anche superiori in Liguria dove soffieranno venti di Tramontana.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 10 agosto 2022

Permangono condizioni di lieve instabilità, ancora per l'afflusso di correnti umide. I fenomeni interesseranno più che altro le zone montuose nelle ore pomeridiane e serali. Temperature stazionarie.

Previsioni meteo Liguria giovedì 11 agosto 2022

L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla Riviera centrale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su Riviera di levante e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 3.800 metri. Mar Ligure di Ponente mosso; Mar Ligure di Levante da mosso a poco mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 12 agosto 2022

La pressione torna ad aumentare favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità con cieli da molto nuvolosi a poco o parzialmente nuvolosi. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; su Riviera centrale, Riviera di levante e sull'Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3.600 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.