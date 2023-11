Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

La nuova settimana risulterà senz'altro meno turbolenta della precedente, grazie a un rallentamento del flusso instabile atlantico, il quale favorirà più giornate con tempo stabile e soleggiato. Farà eccezione, spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, qualche annuvolamento sparso irregolare e le prime nebbie, che da metà settimana potranno presentarsi in modo diffuso tra astigiano e alessandrino. Non è escluso il veloce transito di una perturbazione tra giovedì e venerdì. Clima tipico di novembre, con valori termici ormai in linea col periodo.

Previsioni meteo Liguria lunedì 6 novembre 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su riviera centrale e riviera di levante giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull'Appennino cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2.500 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da agitato a molto mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 7 novembre 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale, riviera di levante e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2.100 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante molto mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 8 novembre 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla riviera centrale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulla riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2.150 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 9 novembre 2023

La pressione cede rapidamente, favorendo un sensibile peggioramento nella seconda parte del giorno con acquazzoni o temporali diffusi. Nello specifico sulla riviera di ponente nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera; su riviera centrale e riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sull'Appennino molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2.000 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 10 novembre 2023

Un'area di bassa pressione abbraccia la regione, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale. Nello specifico sulla riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 2.850 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a agitato; Mar Ligure di Levante molto mosso.