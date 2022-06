Meteo Liguria, le previsioni per la settimana: possibile qualche pioggia, ma prevale il sole

Le regioni nord-occidentali rimangono ai margini dell'anticiclone subtropicale africano che determina un'ondata di calore sull'Italia, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com. In avvio di settimana un nuovo impulso instabile determinerà un aumento dell'instabilità con rischio temporali soprattutto tra lunedì notte e martedì. A seguire in prevalenza soleggiato e caldo in pianura, ancora qualche locale acquazzone o temporale sarà possibile in montagna.

Previsioni meteo Liguria lunedì 6 giugno 2022

Prevalgono condizioni anticicloniche con tempo in prevalenza stabile e asciutto e soleggiato. In serata aumenta la probabilità di temporali sui settori alpini settentrionali, specie tra VDA e VCO. Clima molto caldo e afoso con massime sui 33-34 gradi, inferiori in Liguria con rischio di nubi basse lungo le coste.

Previsioni meteo Liguria martedì 7 giugno 2022

Giunge un nuovo impulso instabile dalla Francia che determina un aumento dell'instabilità. Rischio di temporali già dalla notte specie sui settori alpini e alto Piemonte, in giornata più coinvolti tutti i settori, anche la Liguria, seppur in maniera irregolare. Temperature in lieve calo.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 8 giugno 2022

Giornata in prevalenza asciutta e in parte soleggiata, seppur avremo delle nubi irregolai in transito. In serata rischio di qualche piovasco su Alpi e alto Piemonte. Clima caldo e un po' afoso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 9 giugno 2022

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su riviera centrale e riviera di levante giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli settentrionali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 3.550 metri. Mar Ligure di Ponente e mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 10 giugno 2022

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale, Riviera di levante e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; zero termico nell'intorno di 3.350 metri. mar Ligure di Ponente da molto mosso a mosso; mar Ligure di Levante mosso.