Meteo Liguria: settimana dai due volti, le previsioni

Al Nord Ovest nella prima parte della prima settimana di settembre è attesa una temporanea ripresa dell'alta pressione: il tempo sarà in prevalenza soleggiato, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com. Tornerà a far caldo durante il giorno con massime intorno ai 30 gradi in pianura. Nella seconda parte di settimana, specie da mercoledì, avanzeranno correnti atlantiche più umide, che porteranno un aumento dell'instabilità con acquazzoni e temporali, che potranno risultare anche diffusi.

Previsioni meteo Liguria lunedì 5 settembre 2022

Prevalenza di tempo stabile su tutta la Liguria, dove è attesa una netta prevalenza di sole. Torna un po' di caldo, valori verso i 30°C.

Previsioni meteo Liguria martedì 6 settembre 2022

Un campo di pressioni medio-alte favorisce una giornata in prevalenza soleggiata e calda in pianura con clima tardo-estivo e massime intorno ai 30 gradi. Dal pomeriggio aumenta l'instabilità in montagna con acquazzoni e temporali che potranno estendersi anche alle zone di pianura.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 7 settembre 2022

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione, determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico sulla riviera di ponente nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; su riviera di levante e sull'Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; zero termico nell'intorno di 4.050 metri. Mar Ligure di ponente e mar Ligure di Levante poco mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 8 settembre 2022

Un'area di bassa pressione abbraccia la regione, determinando una giornata di maltempo con piogge e acquazzoni, in particolar modo al mattino. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata; su riviera centrale, riviera di levante e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; zero termico nell'intorno di 3.850 metri. Mar Ligure di ponente e mar Ligure di levante da poco mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 9 settembre 2022

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico sulla riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulla riviera centrale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla riviera di levante giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull'Appennino tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; zero termico nell'intorno di 4.000 metri. Mar Ligure di ponente molto mosso; Mar Ligure di levante da molto mosso a mosso.