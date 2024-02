Meteo Liguria: settimana senza sole o quasi, le previsioni

Da lunedì 5 febbraio 2024 anticiclone in indebolimento e infiltrazioni umide dai quadranti meridionali favoriranno la formazione di una coperta di nebbie e nubi basse su tutta la pianura piemontese, molte nubi e locali pioviggini sulla Liguria.

Condizioni sempre favorevoli all'accumulo di inquinanti nei bassi strati. Infine sempre più conferme per un cambio del tempo a partire dall'8/10 febbraio con il ritorno di pioggia e neve sulle Alpi a partire da quote medie, spiegano gli esperti di 3bmeteo.com.

Previsioni meteo Liguria lunedì 5 febbraio 2024

Infiltrazioni umide raggiungono la regione, determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla riviera di ponente giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata; sulla riviera di levante giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; su Alpi e sull'Appennino nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3.500 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 6 febbraio 2024

Infiltrazioni umide raggiungono la regione, determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale e Alpi giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sull'Appennino giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali. Venti deboli meridionali; Zero termico nell'intorno di 3.050 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 7 febbraio 2024

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico sulla riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera a ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulla riviera di levante giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sulle Alpi giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2.350 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 8 febbraio 2024

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione, determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico su riviera di ponente e Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino. Formazioni nebbiose al pomeriggio. Deboli piogge in serata. Venti deboli occidentali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 2.550 metri. Mar Ligure di Ponente mosso; Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 9 febbraio 2024

Un'area di bassa pressione abbraccia la regione, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione serale. Nello specifico su riviera di ponente e Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio; sulla riviera di levante nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2.050 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante molto mosso.