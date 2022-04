Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

"Nel corso della nuova settimana è previsto un nuovo aumento della pressione con il ritorno di condizioni più soleggiate e rialzo delle temperature che si riporteranno verso i 20°C entro metà settimana". Così gli esperti di 3bmeteo.com riassumono le previsioni meteo per la settimana, che ha preso il via lunedì 4 aprile 2022.

Previsioni meteo Liguria lunedì 4 aprile 2022

Aumenta la pressione atmosferica sul Nordovest, con generale miglioramento delle condizioni. Ancora molte nubi al mattino con deboli precipitazioni specie a ridosso dei rilievi. Possibili locali precipitazioni sui rilievi nel primo pomeriggio, poi migliora con spazi soleggiati sempre più ampi. Temperature in graduale ripresa nei massimi.

Previsioni meteo Liguria martedì 5 aprile 2022

Aumenta la pressione atmosferica sul Nordovest e il tempo si stabilizza. Il sole splenderà dunque su tutte le regioni, con nubi in aumento sulle zone di confine dal pomeriggio. Temperature primaverili, con massime localmente superiori ai 20°C; ancora freddo al mattino.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 6 aprile 2022

Permane un contesto di pressioni medio-alte che favorisce una giornata in prevalenza stabile e abbastanza soleggiata sulle regioni di nord-ovest. Non mancherà tuttavia qualche annuvolamento irregolare di passaggio ma senza fenomeni. Clima tipico del periodo con valori diurni gradevoli.

Previsioni meteo Liguria giovedì 7 aprile 2022

Tempo in prevalenza soleggiato grazie alla presenza di un campo di alte pressioni. Qualche nuvola di passaggio e addensanenti diurni lungo i rilievi. Clima gradevole, tipico primaverile con massime intorno o superiori ai 20 gradi in pianura.

Previsioni meteo Liguria venerdì 8 aprile 2022

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando nuvolosità variabile con tendenza a peggioramento serale, quando saranno possibili deboli piogge. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su Riviera centrale e Riviera di levante nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata; sulle Alpi giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 3150 metri. Mar Ligure di Ponente da agitato a molto mosso; Mar Ligure di Levante agitato.

Previsioni meteo Liguria sabato 9 aprile 2022

L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba.