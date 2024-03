Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

Sulle regioni nord-occidentali anche la nuova settimana vedrà condizioni di spiccata instabilità, con alternanza tra fasi piovose ma anche fasi asciutte e con il ritorno del sole. Lunedì atteso ancora maltempo tra notte e mattino, con nevicate abbondanti sulle Alpi e piogge in pianura. Poi migliora. Martedì inizialmente soleggiato ma, spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, tra pomeriggio e sera nuovi acquazzoni diffusi. Tendenza a miglioramento tra mercoledì e giovedì, con più soleggiamento, clima nel complesso mite salvo un modesto calo delle temperature minime.

Previsioni meteo Liguria lunedì 4 marzo 2024

Infiltrazioni umide raggiungono la regione, determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; su riviera centrale, riviera di levante e Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 1.350 metri. Mar Ligure di Ponente da agitato a mosso; Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 5 marzo 2024

La pressione cede rapidamente, determinando un peggioramento pomeridiano, con debole piogge in esaurimento però entro fine giornata. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulla riviera di levante nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sull'Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2.100 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 6 marzo 2024

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera. Nello specifico sulla riviera di ponente nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; su riviera centrale, riviera di levante e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. Ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 1100 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante molto mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 7 marzo 2024

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata, determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulla riviera centrale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con ampi rasserenamenti in serata; sulla riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull'Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1.750 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da mosso a poco mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 8 marzo 2024

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione, determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo pomeridiano e in intensificazione serale. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; su riviera centrale, riviera di levante e sull'Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio e deboli nevicate in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 1.600 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.