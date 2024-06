Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

Le previsioni meteo della settimana che inizia lunedì 3 giugno 2024, andiamo a scoprire grazie agli esperti di 3BMeteo che tempo farà nei prossimi giorni.

Meteo Genova e Liguria lunedì 3 giugno

Lunedì 3 giugno 2024 a Genova cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, temperature comprese tra i 16 e i 22°C. Situazione simile sulla costa sia a ponente che a levante che nell'interno con nubi alternate a schiarite.

Meteo Genova e Liguria martedì 4 giugno

Martedì 4 giugno 2024 a Genova giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, temperature comprese tra i 17 e i 21°C. Sul resto della Liguria: a ponente sulla costa nubi e schiarite con possibile peggioramento in serata; a levante variabilità nelle ore centrali della giornata, nell'interno anche, ma con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Meteo Genova e Liguria mercoledì 5 giugno

Lieve peggioramento mercoledì 5 giugno 2024, a Genova cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata e temperature sempre comprese tra i 17 e i 21°C. Per quello che riguarda il resto della Liguria, sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; su Riviera di levante e Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Meteo Genova e Liguria giovedì 6 giugno

A Genova giovedì 6 giugno 2024 cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio, temperature comprese tra i 16 e i 22°C. Per il resto, sulla Riviera di ponente giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; a levante giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con formazioni nuvolose compatte nelle ore centrali della giornata, in parziale diradamento serale; sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

Meteo Genova e Liguria venerdì 7 giugno

Venerdì 7 giugno un campo di alte pressioni abbraccia la Liguria garantendo tempo stabile anche nella giornata di sabato 8 giugno, possibile peggioramento invece nella giornata di domenica 9 giugno, non sono escluse piogge. Si tratta di una tendenza, come sempre possibile saperne qualcosa di più solo verso metà settimana, quando le previsioni potranno avere maggiore attendibilità.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp