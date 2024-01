Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

Che tempo farà in Liguria la prossima settimana? Ecco le previsioni degli esperti di 3bmeteo per la settimana che comincia lunedì 29 gennaio 2024. Bel tempo fino a giovedì 1° febbraio, poi aumento della nuvolosità e possibili piogge tra venerdì 2 e sabato 3 febbraio. Ecco il dettaglio giorno per giorno.

Previsioni meteo Liguria domenica 28 gennaio 2024

Giornata di bel tempo a Genova con temperature comprese tra i 9 e i 16°C. Venti da moderati a deboli e mare mosso. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile su tutta la Liguria.

Previsioni meteo Liguria lunedì 29 gennaio 2024

Secondo gli esperti di 3bmeteo lunedì 29 gennaio giornata di bel tempo e sole con temperature comprese tra la minima di 7 e la massima di 14°C. Venti moderati e mare poco mosso. Situazione simile sul resto della Liguria con tempo stabile.

Previsioni meteo Liguria martedì 30 gennaio 2024

A Genova martedì 30 gennaio 2024 cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata con temperature comprese tra gli 8 e i 14°C. Venti moderati e mare poco mosso. Situazione simile nel resto della Liguria. Qualche addensamento serale su riviera di ponente e Alpi.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 31 gennaio 2024

Secondo le previsioni di 3BMeteo ancora una giornata con cieli sereni o poco nuvolosi a Genova e temperature comprese tra i 7 e i 14°C. Alta pressione anche nel resto della Liguria, venti deboli e mare poco mosso.

Tendenza meteo Liguria da giovedì 1 febbraio 2024

Il bel tempo rimane fino a giovedì 1° febbraio 2024 quando, dalla serata, aumenteranno le nubi con cieli nuvolosi a Genova, ma anche sulla costa a ponente e levante e nell'interno. Peggioramento venerdì 2 febbraio con piogge al mattino in assorbimento al pomeriggio, situazione simile anche sabato 3 febbraio con pioggia e schiarite. Miglioramento domenica 4 febbraio. Si tratta di una tendenza, come sempre possibile saperne qualcosa di più solo verso metà settimana, quando le previsioni potranno avere maggiore attendibilità.

