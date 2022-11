Meteo Liguria, le previsioni della settimana

Che tempo farà a Genova e in Liguria? Ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo per la nuova settimana che comincia lunedì 28 novembre 2022, giornate all'insegna della variabilità con molte nuvole e poche piogge nei primi giorni della settimana, previsto poi un peggioramento in vista del weekend.

Previsioni meteo Liguria lunedì 28 novembre 2022

Secondo gli esperti di 3BMeteo a Genova ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Temperature comprese tra gli 8 e i 9°C. Situazione simile anche sul resto della Liguria con cieli irregolarmente nuvolosi e temperature in calo.

Previsioni meteo Liguria martedì 29 novembre 2022

A Genova nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, temperature tra i 6 e i 9°C, la minima di 6°C. Venti tesi al pomeriggio da nord-nordovest e mare mosso. Nel resto della Liguria giornata con nubi irregolari ma senza fenomeni.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 30 novembre 2022

Gli esperti di 3BMeteo prevedono a Genova cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, senza piogge. Temperature tra i 6 e gli 11 °C. Venti tesi da nord-nordovest e mare mosso. Per quello che riguarda il resto della regione sulla Riviera di ponente cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; su centro e levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su Alpi e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

Tendenza meteo Liguria da giovedì 1 dicembre 2022

Infiltrazioni umide raggiungono la Liguria determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni degni di nota. Tendenza al peggioramento previsto poi da venerdì 2 dicembre e nel fine settimana del 3 e 4 dicembre, con piogge. Si tratta di una tendenza, come sempre possibile saperne qualcosa di più solo verso metà settimana, quando le previsioni potranno avere maggiore attendibilità.