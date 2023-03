Meteo Liguria, tanto sole ma anche qualche pioggia nell'ultima settimana di marzo

Dopo il veloce quanto modesto passaggio instabile di domenica, da lunedì sono tornate condizioni assolate e secche su gran parte di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Temperature in calo e temporaneamente sotto la media, con possibili locali gelate tardive martedì mattina.

Da giovedì, spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, nuovo progressivo aumento della nuvolosità (e delle temperature) e anche qualche pioggia non esclusa nei giorni a seguire, ma ad oggi non si intravedono ancora importanti svolte piovose, che possano effettivamente risollevare almeno in parte la siccità, che attanaglia soprattutto il Piemonte. Seguiranno aggiornamenti.

Previsioni meteo Genova e Liguria lunedì 27 marzo 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 2050 metri. Mar Ligure di Ponente da agitato a molto mosso; Mar Ligure di Levante molto mosso.

Previsioni meteo Genova e Liguria martedì 28 marzo 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 1500 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da molto mosso a poco mosso.

Previsioni meteo Genova e Liguria mercoledì 29 marzo 2023

L'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; sulla Riviera centrale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sulla Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi seppur con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2500 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

Previsioni meteo Genova e Liguria giovedì 30 marzo 2023

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni dal pomeriggio; sulla Riviera di levante cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull'Appennino inizialmente molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci pomeridiani, anche a carattere temporalesco. In serata schiarisce. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 3000 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Genova e Liguria venerdì 31 marzo 2023

La circolazione depressionaria, responsabile di piogge sparse, allenta la presa favorendo una temporanea pausa asciutta nel pomeriggio. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a parziali schiarite dal pomeriggio. In serata formazione di foschie o banchi di nebbia; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento dal pomeriggio. In serata formazioni nebbiose; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata. Venti deboli meridionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3200 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a molto mosso; Mar Ligure di Levante mosso.