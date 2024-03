Meteo Liguria, le previsioni per la Settimana Santa

Dopo una domenica delle Palme sostanzialmente soleggiata ma più fredda, la Settimana Santa vedrà il ritorno di piovose correnti atlantiche, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com. In particolare martedì e mercoledì avremo due giornata perturbate con piogge diffuse e nevicate in montagna fino verso gli 800-1000 metri. Seguirà un miglioramento dal pomeriggio di mercoledì ma la tendenza per i giorni successivi rimane incerta con altre perturbazioni, che potranno affacciarsi proprio durante il weekend pasquale.

Previsioni meteo Liguria lunedì 25 marzo 2024

L'alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio, sino a cieli nuvolosi dalla sera. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; su riviera centrale e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi seppur con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulla riviera di levante cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di piogge e rovesci anche temporaleschi. Venti deboli dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 1.650 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 26 marzo 2024

Un'area di bassa pressione abbraccia la regione, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico su riviera di ponente e Alpi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio; su riviera centrale, riviera di levante e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1.650 metri. Mar Ligure di Ponente molto mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 27 marzo 2024

La circolazione depressionaria, responsabile di residuo maltempo al mattino, si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di un lento rasserenamento. Nello specifico sulla riviera di ponente giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con rasserenamenti in serata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Poco nuvoloso al pomeriggio. Cieli nuvolosi in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 1.500 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a agitato; Mar Ligure di Levante da mosso a molto mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 28 marzo 2024

La circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, allenta la presa, favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata; sulle Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi seppur con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sull'Appennino giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2.450 metri. Mar Ligure di Ponente molto mosso; Mar Ligure di Levante da agitato a molto mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 29 marzo 2024

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di timide schiarite. Nello specifico sulla riviera di ponente giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su riviera centrale e sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulla riviera di levante cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2.600 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante molto mosso.

