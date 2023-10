Meteo Liguria, le previsioni della settimana

Che tempo farà in Liguria la prossima settimana? Ecco le previsioni degli esperti di 3bmeteo per la settimana che comincia lunedì 23 ottobre 2023, dove non mancheranno le piogge.

Previsioni meteo Liguria domenica 22 ottobre 2023

A Genova domenica cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, senza piogge. Temperatura massima di 21°C, la minima di 16°C. Sul resto della Liguria: sulla costa genovese e di ponente sereno o poco nuvoloso, a levante tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Sulle Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite.

Previsioni meteo Liguria lunedì 23 ottobre 2023

Secondo gli esperti di 3bmeteo lunedì 23 ottobre a Genova nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio. Temperature comprese tra i 17°C e i 21°C. Nel resto della Liguria: sulla riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera a ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulla Riviera centrale nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio; sulla Riviera di levante nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite; sull'Appennino molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio.

Previsioni meteo Liguria martedì 24 ottobre 2023

Martedì 24 ottobre a Genova giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Temperature tra i 16°C e i 19°C. Un'area di bassa pressione abbraccia la Liguria determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante e sull'Appennino giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 25 ottobre 2023

A Genova cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nel resto della Liguria su Riviera di ponente e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; a levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.

Tendenza meteo Liguria da giovedì 26 ottobre 2023

Nuovo aumento delle nubi giovedì 26 ottobre con possibili piogge nel pomeriggio, possibili rovesci nella giornata di venerdì 27 ottobre mentre sabato 28 e domenica 29 leggero miglioramento con tempo variabile. Si tratta di una tendenza, come sempre possibile saperne qualcosa di più solo verso metà settimana, quando le previsioni potranno avere maggiore attendibilità.