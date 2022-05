Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

Come anticipato, dopo alcuni giorni senza piogge, cambia il tempo sulla Liguria. "L'alta pressione sta indebolendosi per l'arrivo di correnti atlantiche più fresche da Ovest - spiega Federico Brescia di 3bmeteo.com -, che porteranno una maggiore dinamicità meteorologica sulla Liguria nei prossimi giorni. Il tempo risulterà piuttosto variabile. Martedì sarà una giornata caratterizzata dalla presenza della maccaja con qualche piovasco possibile sui settori interni centrali, specie al mattino".

"Mercoledì non si escludono dei rovesci anche a carattere temporalesco tra le province di Savona e Genova - prosegue l'esperto -, in particolare nelle ore mattutine. Da giovedì migliora ma resterà una spiccata instabilità diurna sui rilievi interni. Non ci sarà nessun calo termico, anzi, le temperature saranno pressochè stabili o in aumento nei valori massimi da giovedì. Ventilazione di Scirocco fino a mercoledì, in rotazione da Nord da giovedì sera. Possibile peggioramento e calo termico a fine mese".

"Su Genova è atteso un debole peggioramento meteo nei prossimi giorni. Martedì sarà una giornata di maccaja con qualche piovasco mattutino nelle aree interne. Mercoledì mattina non sono esclusi rovesci e qualche temporale, mentre dal pomeriggio ci saranno ampie schiarite. Migliora da giovedì ma sui rilievi interni saranno possibili ancora acquazzoni e temporali. Temperature stabili, in aumento da giovedì con massime fino a 28°C", concludono da 3bmeteo.