Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

Qualche rovescio o breve temporale anche in Liguria nella giornata di domenica 21 luglio 2024 con temperature in graduale calo. Avvio di settimana stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sui rilievi. Clima caldo estivo, ma senza eccessi, spiegano gli esperti di 3bmeteo.com.

Previsioni meteo Liguria lunedì 22 luglio 2024

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulla riviera centrale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla riviera di levante giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sull'Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali; Zero termico nell'intorno di 4.100 metri. Mar Ligure di Ponente mosso; Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 23 luglio 2024

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale, riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 4.600 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 24 luglio 2024

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; su riviera centrale e riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio ; sull'Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4.300 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a poco mosso; Mar Ligure di Levante poco mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 25 luglio 2024

L'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico su riviera di ponente e riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla riviera centrale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera a ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sull'Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4.450 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 26 luglio 2024

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico su riviera di ponente e riviera centrale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su riviera di levante e Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4.600 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.