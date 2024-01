Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

Torna a rinforzarsi l'anticiclone. Sole ovunque e cieli limpidi ma clima decisamente freddo specie nei valori minimi notturni, diffusamente sottozero nella mattina di domenica. Graduale addolcimento termico nel corso della prossima settimana per l'afflusso di aria via via più mite.

A inizio settimana, spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, transiterà anche un debole fronte, che porterà qualche annuvolamento e dei locali fenomeni sui settori alpini e sulla Liguria, ma poi l'anticiclone dominerà in lungo e in largo almeno fino a fine mese.

Previsioni meteo Liguria lunedì 22 gennaio 2024

L'alta pressione cede in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su riviera centrale e sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in rapido aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sulla riviera di levante cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3.150 metri. Mar Ligure di Ponente da poco mosso a molto mosso; Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 23 gennaio 2024

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su riviera di ponente e Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su riviera centrale e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla riviera di levante giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli occidentali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 2.700 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 24 gennaio 2024

L'alta pressione si rafforza ulteriormente, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico sulla riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su riviera centrale, riviera di levante, Alpi e sull'Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3.800 metri. Mar Ligure di Ponente mosso; Mar Ligure di Levante da mosso a poco mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 25 gennaio 2024

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale, riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 3.450 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 26 gennaio 2024

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale, Alpi e sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulla riviera di levante tempo nebbioso, con sollevamento delle nubi basse durante le ore centrali della giornata. Venti molto deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3.500 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.