Meteo Liguria, in arrivo la tempesta di Santa Cecilia

Torna il maltempo sulla Liguria. "Confermato il passaggio di un'intensa perturbazione nel corso di martedì sull'Italia, collegata a un vortice ciclonico particolarmente profondo che dal Tirreno muoverà verso l'alto Adriatico", avverte il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega "il maltempo non risparmierà nessuna regione".

Nella giornata di lunedì Arpal effettuerà le consuete valutazioni e deciderà se emettere l'allerta e di che colore. Secondo il bollettino di domenica, per lunedì 21 novembre si attende l'arrivo di un fronte dalla Francia, che porterà un rapido e marcato peggioramento. In serata piogge su tutte le zone anche a carattere di rovescio o temporale di intensità generalmente forte su genovesato, spezzino e costa savonese, moderata sul resto della regione. In serata venti da nord 50-60 km/h sul centro e la parte orientale del ponente, con rinforzi e raffiche sui crinali e allo sbocco delle valli esposte.

Martedì 22 novembre il passaggio del fronte porterà piogge diffuse con quantitativi elevati sul levante e significativi sul centro-ponente. Le piogge saranno accompagnate da rovesci/temporali forti sul centro-levante, associati a raffiche di vento, e moderati sul ponente. Spolverate nevose sulle valli savonesi fino a 600?800 metri. Fenomeni in attenuazione in mattinata. Venti da nord 60-70 km/h su spezzino e valli interne del centro della regione con raffiche fino a 100 km/h sui crinali e allo sbocco delle valli esposte. Mare mosso o agitato con possibili mareggiate su Centro e Levante.

Il bollettino di Arpal si ferma qui. Per i giorni a venire ci affidiamo a 3bmeteo. Mercoledì l'alta pressione si rafforza ulteriormente, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico su riviera di ponente e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su riviera centrale e sull'Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla riviera di levante giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2.300 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante molto mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 24 novembre 2022

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su Riviera di ponente, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su Rivi

Previsioni meteo Liguria venerdì 25 novembre 2022

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; sull'Appennino Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2200 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.