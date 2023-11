Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

Avvio di settimana grigio sulle regioni di Nordovest per la presenza di nebbie e foschie in pianura dovute alla risalita di aria più umida dal Mar Ligure. Velature innocue e qualche spazio di sole in più invece sulle Alpi. Più sole da martedì, spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, ma sempre con la possibilità di nebbie sulle basse pianure nelle prime ore del giorno. Più instabilità invece sulla Liguria, dove non mancheranno le piogge tra lunedì e martedì sulle zone del Levante ligure. Temperature in graduale calo nel corso della settimana.

Previsioni meteo Liguria lunedì 20 novembre 2023

Infiltrazioni umide raggiungono la regione, determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulla riviera centrale cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sulle Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull'Appennino giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 3.400 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 21 novembre 2023

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità con cieli da molto nuvolosi a poco o parzialmente nuvolosi. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulla riviera centrale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla riviera di levante molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale; sulle Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2.250 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da mosso a molto mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 22 novembre 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale, riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1900 metri. Mar Ligure di Ponente molto mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 23 novembre 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale, riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2.900 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 24 novembre 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale, riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti molto deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3.750 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a poco mosso; Mar Ligure di Levante poco mosso.