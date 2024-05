Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

Gli amanti della tintarella dovranno pazientare ancora un po'. Archiviata una domenica nel complesso buona, pur con qualche acquazzone pomeridiano o serale sulle Alpi e le pianure limitrofe, la nuova settimana vedrà un nuovo guasto del tempo, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com.

Tra lunedì sera e la prima parte di martedì è atteso il transito di una nuova perturbazione con piogge e rovesci anche di forte intensità e a carattere di temporale o nubifragio sul Piemonte. Fenomeni meno intensi e diffusi su Valle d'Aosta e Liguria. Nei giorni successivi fresche correnti atlantiche manterranno condizioni di spiccata variabilità con acquazzoni o temporali sparsi in formazione soprattutto nelle ore pomeridiane e pre-serali.

Previsioni meteo Liguria lunedì 20 maggio 2024

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione, determinando molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo pomeridiano e in intensificazione serale. Nello specifico su riviera di ponente e riviera di levante nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio; sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata. Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3.000 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 21 maggio 2024

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico sulla riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano; sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio. Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2.850 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da poco mosso a molto mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 22 maggio 2024

Pressione medie e livellate interessano la regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato nel corso del pomeriggio; più nubi al mattino e in serata. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla riviera centrale cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 2.750 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante molto mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 23 maggio 2024

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata, determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico sulla riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; sulla riviera di levante cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata. Venti deboli meridionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2.750 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di Levante molto mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 24 maggio 2024

L'alta pressione si rafforza ulteriormente, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico su riviera di ponente e Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sulla riviera centrale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2.950 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da mosso a poco mosso.