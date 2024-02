Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

Bene la prima parte, meno la seconda. Questa, in sintesi la fotografia della settimana per quanto riguarda le previsioni meteorologiche. Cambio di scenario da giovedì-venerdì per l'arrivo di perturbazioni atlantiche e ritorno della pioggia. Per tutti i dettagli ci affidiamo agli esperti di 3bmeteo.com.

Previsioni meteo Liguria lunedì 19 febbraio 2024

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su riviera centrale, riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a occidentali; Zero termico nell'intorno di 2.500 metri. Mar Ligure di Ponente da poco mosso a mosso; Mar Ligure di Levante poco mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 20 febbraio 2024

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla riviera di levante cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2.000 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 21 febbraio 2024

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico su riviera di ponente, riviera di levante e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su riviera centrale e sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2.400 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 22 febbraio 2024

Infiltrazioni umide raggiungono la regione, determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di acquazzoni o temporali in serata. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti, con fenomeni in serata, anche a carattere di rovescio o temporale; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; sull'Appennino giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 2.400 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante molto mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 23 febbraio 2024

La circolazione depressionaria, responsabile di residue deboli piogge mattutine, si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca, responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulle Alpi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 1.750 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a agitato; Mar Ligure di Levante agitato.