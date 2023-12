Meteo Liguria, le previsioni per la settimana prima di Natale

Sulle regioni nord-occidentali è in atto un lungo periodo caratterizzato da sostanziale stabilità, merito del rinforzo dell'alta pressione sull'Ovest Europa che insisterà fino al periodo natalazio. Ne conseguono giornate di bel tempo pressoché ovunque, salvo per nebbie lungo le aree di pianura. Temperature spesso sopra le medie del periodo, a eccezione delle zone nebbiose padane che - stante la stabilità atmosferica - potranno registrare un aumento più contenuto. Un lieve disturbo all'anticiclone è atteso tra il 20 e il 21 dicembre ma senza conseguenze di rilievo, spiegano gli esperti di 3bmeteo.

Previsioni meteo Liguria lunedì 18 dicembre 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale, riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3.200 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 19 dicembre 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente, riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla riviera centrale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3.250 metri. Mar Ligure di Ponente poco mosso; Mar Ligure di Levante da quasi calmo a poco mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 20 dicembre 2023

La pressione aumenta ulteriormente, determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico su riviera di ponente e Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su riviera centrale e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulla riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 3.000 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 21 dicembre 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla riviera centrale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulla riviera di levante cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; sulle Alpi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi seppur con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2.600 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 22 dicembre 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente e riviera centrale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulla riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull'Appennino cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. In serata nubi in nuovo aumento. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 3.150 metri. Mar Ligure di Ponente agitato; Mar Ligure di Levante da molto mosso a agitato.