Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

Nuova settimana perlopiù stabile ma con caldo in intensificazione a causa dell'espansione dell'anticiclone africano, come spiegano gli esperti di 3bmeteo. Di seguito il dettaglio fino a venerdì 19 luglio.

Previsioni meteo Liguria lunedì 15 luglio 2024

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale, riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4.550 metri. Mar ligure di ponente e mar ligure di levante poco mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 16 luglio 2024

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su riviera centrale, riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4.350 metri. Mar ligure di ponente mosso; mar ligure di levante poco mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 17 luglio 2024

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale, riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4.750 metri. Mar ligure di ponente da mosso a poco mosso; mar ligure di levante poco mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 18 luglio 2024

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale e riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4.800 metri. Mar ligure di ponente e mar ligure di levante poco mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 19 luglio 2024

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico sulla riviera di ponente giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su riviera centrale, riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4.450 metri. Mar ligure di ponente e mar ligure di levante poco mosso.