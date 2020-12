Meteo Liguria: cieli grigi e qualche pioggia, possibile peggioramento nel weekend

Macaja e qualche pioggia. Dovrebbe essere questo il leitmotiv della settimana su Genova e la Liguria. Martedì 15 dicembre è previsto un aumento della nuvolosità un po' ovunque con locali precipitazioni sui settori alpini (neve dai 1300-1600 metri); verso sera non escluse deboli piogge sulla Liguria centro-occidentale. Temperature stabili, in lieve rialzo solo le minime. Venti deboli, fanno sapere da 3bmeteo.com.

«Sul nordovest italiano la settimana vedrà il passaggio da condizioni soleggiate a cieli via via più grigi e nuvolosi a causa di un modesto flusso umido in entrata dal mar ligure - spiegano da 3bmeteo -. Tra martedì sera e mercoledì non esclusa anche qualche debole pioggia specie in Liguria, localmente anche altrove. Gelate in Valpadana solo ad inizio settimana, poi atteso un generale rialzo delle temperature minime. Possibile peggioramento più significativo durante il weekend».

Previsioni meteo di Arpal per mercoledì 16 dicembre 2020

Il transito di una perturbazione atlantica è associato a deboli precipitazioni sparse in movimento da Ponente verso Levante. Fenomeni più insistenti su B e C con possibili isolati rovesci moderati per l'instaurarsi di una convergenza di flussi nei bassi strati. Venti localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti settentrionali su A e B, da Est/Sud-Est su C.

Previsioni meteo di Arpal per giovedì 17 dicembre 2020

La persistenza di un flusso umido meridionale negli strati medio-bassi determina ancora deboli precipitazioni sparse e isolati rovesci, più probabili su B e C.

Arpal, la suddivisione in zone del territorio regionale