Meteo Liguria, le previsioni della settimana

Che tempo farà a Genova e in Liguria? Ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo per la nuova settimana che comincia lunedì 13 marzo 2023 con tempo variabile e possibili piogge anche nella giornata di martedì, poi miglioramento e bel tempo fino venerdì. Sabato potrebbero tornare le nuvole, accompagnate dal maltempo domenica prossima.

Previsioni meteo Liguria domenica 12 marzo 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la Liguria garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata.

Previsioni meteo Liguria lunedì 13 marzo 2023

Secondo gli esperti di 3BMeteo a Genova a Genova nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; temperature comprese tra gli 11 e i 14°C. Per il resto della regione, sulla riviera di ponente cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; a levante nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in rapido aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sull'Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco.

Previsioni meteo Liguria martedì 14 marzo 2023

A Genova nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Temperature comprese tra i 12 e i 19°C e mare molto mosso. Nel resto della Liguria a ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; a levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 15 marzo 2023

A Genova bel tempo per l'intera giornata, temperature comprese tra i 9 e i 15°C secondo gli esperti di 3BMeteo. Un campo di alte pressioni abbraccia la Liguria garantendo tempo stabile e assolato ovunque.

Tendenza meteo Liguria da giovedì 16 marzo 2023

Ancora sole e bel tempo tra giovedì 16 e venerdì 17 marzo 2023. Tendenza al peggioramento con una giornata interlocutoria sabato 18 marzo, con l'arrivo delle nuvole, e possibili piogge (anche forti) domenica 19 marzo. Si tratta di una tendenza, come sempre possibile saperne qualcosa di più solo verso metà settimana, quando le previsioni potranno avere maggiore attendibilità.