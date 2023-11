Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

Nel corso dei prossimi giorni si avrà uno scenario meteorologico caratterizzato da maggior stabilità rispetto alle ultime settimane, con qualche annuvolamento di passaggio ma in un contesto comunque asciutto in pianura. Solo sulle Alpi, spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, transiteranno alcuni fronti atlantici in grado di dar luogo a qualche fenomeno sui settori di confine.

Le temperature risulteranno inizialmente in linea con le medie del periodo mentre aumenteranno nel corso della settimana per l'afflusso di aria via via più mite, che poterà valori ancora ovunque superiori alle medie stagionali.

Previsioni meteo Liguria lunedì 13 novembre 2023

La pressione diminuisce, favorendo l'arrivo di aria più umida, che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale e Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla riviera di levante nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3.550 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante molto mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 14 novembre 2023

Infiltrazioni umide raggiungono la regione, determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di debole piogge in serata. Nello specifico sulla riviera di ponente giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla riviera centrale nubi sparse alternate a schiarite al mattino. Formazione nebbiose al pomeriggio. Cieli nuvolosi o molto nuvolosi in serata; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in intensificazione e in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 3.800 metri. Mar Ligure di ponente e Mar Ligure di Levante molto mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 15 novembre 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale, riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 2.900 metri. Mar Ligure di ponente e Mar Ligure di levante molto mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 16 novembre 2023

Pressioni medio-alte interessano la regione, garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico sulla riviera di ponente nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; su riviera centrale, Alpi e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3.600 metri. Mar Ligure di ponente da mosso a molto mosso; Mar Ligure di levante mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 17 novembre 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su riviera centrale, riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 2.600 metri. Mar Ligure di ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di levante molto mosso.