Meteo Liguria, le previsioni per la settimana: quando torna la pioggia

Le previsioni meteo della settimana che inizia lunedì 13 maggio 2024, andiamo a scoprire grazie agli esperti di 3BMeteo che tempo farà nei prossimi giorni.

Meteo Genova e Liguria domenica 12 maggio

A Genova cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, temperature tra i 14 e i 23°C. Situazione simile sul resto della Liguria, qualche nuvola in più sulla riviera di ponente.

Meteo Genova e Liguria lunedì 13 maggio

Lunedì 13 maggio 2024 a Genova cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento tra pomeriggio e sera, ma senza piogge. Temperature comprese tra i 16 e i 22°C. Sul resto della Liguria: sulla costa di ponente cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani e schiarite serali, su levante e nell'interno nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata.

Meteo Genova e Liguria martedì 14 maggio

Martedì 14 maggio a Genova e sul levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con temperature tra i 16 e i 21°C, in serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Per quello che riguarda il resto della Liguria: a ponente aumento della nuvolosità nel corso della giornata, sulle Alpi giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sull'Appennino cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio.

Meteo Genova e Liguria mercoledì 15 maggio

Mercoledì 15 maggio a Genova e sul levante cieli molto nuvolosi al mattino con piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera. In calo le temperature comprese tra i 16 e i 19°C. Sul resto della Liguria: a ponente possibili piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio e con schiarite serali, situazione simile nell'interno.

Meteo Genova e Liguria giovedì 16 maggio

A Genova e sul levante giovedì 16 maggio cieli grigi con peggioramento nel pomeriggio, con la previsione di piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione serale. Temperature ancora comprese tra i 16 e i 19°C. Giornata di maltempo anche sul resto della Liguria: piogge più deboli, però, a ponente sulla costa e nell'interno.

Meteo Genova e Liguria venerdì 17 maggio

Ancora pioggia, ma con possibile miglioramento nel corso della giornata di venerdì 17 maggio, variabilità anche sabato 18 maggio mentre domenica 19 torna il bel tempo. Si tratta di una tendenza, come sempre possibile saperne qualcosa di più solo verso metà settimana, quando le previsioni potranno avere maggiore attendibilità.

