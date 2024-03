Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

Dopo l'intensa perturbazione di domenica, il tempo torna a essere più stabile nel corso di questa settimana, come spiegano gli esperti di 3bmeteo. Lunedì è attesa una residua instabilità con qualche acquazzone, poi la tendenza è verso un aumento della pressione con qualche giorno di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Le temperature aumenteranno con valori diurni che si porteranno vicini ai 20°C in pianura.

Previsioni meteo Liguria lunedì 11 marzo 2024

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa, favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; su riviera centrale e riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sull'Appennino inizialmente molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci pomeridiani, anche a carattere temporalesco. In serata schiarisce. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 1500 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante molto mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 12 marzo 2024

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale, riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 1.900 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 13 marzo 2024

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale, riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2.100 metri. Mar Ligure di Ponente da quasi calmo a poco mosso; Mar Ligure di Levante da quasi calmo a mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 14 marzo 2024

L'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulla riviera centrale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi seppur con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; su riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2.350 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 15 marzo 2024

Un'area di bassa pressione abbraccia la regione, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2.550 metri. Mar Ligure di Ponente da poco mosso a mosso; Mar Ligure di Levante poco mosso.