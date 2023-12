Meteo Liguria, le previsioni per la settimana di Santa Lucia

Il Natale si avvicina a grandi passi e le giornate utili da poter sfruttare per la corsa ai regali sono sempre meno. Il meteo però, per quanto riguarda la settimana, non dovrebbe mettersi di traverso. Dopo il ponte dell'Immacolata, si apre un periodo freddo in pianura, caratterizzato dalla presenza di nebbie per gran parte del giorno, specie a ridosso del Po, spiegano gli esperti di 3bmeteo.

Previsioni meteo Liguria lunedì 11 dicembre 2023

Infiltrazioni umide raggiungono la regione, determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su riviera di ponente e Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulla riviera centrale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera a ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulla riviera di levante giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sull'Appennino giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3.150 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante molto mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 12 dicembre 2023

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su riviera di ponente e Alpi nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sull'Appennino giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 3.050 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a molto mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 13 dicembre 2023

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico sulla riviera di ponente tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino; su riviera centrale e riviera di levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 2.450 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a molto mosso; Mar Ligure di Levante molto mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 14 dicembre 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla riviera centrale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su riviera di levante e sull'Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli settentrionali; Zero termico nell'intorno di 2.000 metri. Mar Ligure di Ponente molto mosso; Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 15 dicembre 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale, riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali; Zero termico nell'intorno di 1.850 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.