Meteo Liguria, in settimana torna il maltempo con possibili grandinate

Dopo un weekend caratterizzato da sole e clima primaverile con temperature massime gradevoli, fino ai 22-23°C, la nuova settimana vedrà il ritorno del maltempo sulla regione con clima molto fresco e ventoso, come spiegano da 3bmeteo.com.

I cieli si copriranno a iniziare da ovest nella giornata di lunedì con l'arrivo delle prime piogge nel pomeriggio, piogge che si estenderanno entro sera a tutte le province, risultando abbondanti nel corso della notte. Anche la giornata di martedì sarà caratterizzata da maltempo diffuso con piogge e temporali localmente intensi e con possibilità di locali grandinate.

Una attenuazione dei fenomeni è prevista solo dalla sera a iniziare da ovest con una giornata di mercoledì, che si preannuncia variabile tra sole e nubi ma con poche piogge. Pochi annuvolamenti anche giovedì mentre venerdì è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione.

Previsioni meteo Genova

Le prime piogge sulla città di Genova sono attese nel pomeriggio di lunedì ma saranno inizialmente in forma debole, col passare delle ore i fenomeni si intensificheranno per assumere carattere di rovescio o di temporale, questi ultimi saranno possibili soprattutto la notte.

Piogge e rovesci anche temporaleschi accompagnati da venti tesi andranno avanti anche per la giornata di martedì poi nella notte si affaccerà qualche schiarita che preluderà a un mercoledì abbastanza soleggiato. Il tempo si manterrà discreto anche giovedì, poi venerdì c'è la possibilità di nuove piogge. Il clima si manterrà molto fresco in particolare martedì con massime che non andranno oltre i 13-14°C poi è previsto un lieve riscaldamento.