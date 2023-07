Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

Sulle regioni di Nord-Ovest si fanno sentire gli effetti dell'anticiclone africano. Nei prossimi giorni, secondo quanto spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, tempo in prevalenza stabile e soleggiato con caldo in intensificazione a tutte le quote. Tra lunedì e mercoledì apice della canicola con temperature massime in pianura comprese tra 34 e 37. Tra mercoledì e giovedì confermato un cedimento dell'anticiclone sotto la spinta di correnti atlantiche più fresche e instabili con qualche temporale, anche di forte intensità, che interesserà Valle d'Aosta e Piemonte centro-settentrionale.

Previsioni meteo Liguria lunedì 10 luglio 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4700 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 11 luglio 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4750 metri. Mar Ligure di Ponente quasi calmo; Mar Ligure di Levante da poco mosso a quasi calmo.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 12 luglio 2023

L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su Riviera centrale e sull'Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulla Riviera di levante giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 4700 metri. Mar Ligure di Ponente poco mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 13 luglio 2023

La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale e Riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sull'Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4400 metri. Mar Ligure di Ponente poco mosso; Mar Ligure di Levante da mosso a poco mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 14 luglio 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulla Riviera centrale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla Riviera di levante giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4550 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.