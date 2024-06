Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

L'anticiclone è in indebolimento e da domenica si avvicina una nuova perturbazione, che riporterà acquazzoni e temporali a partire da Alpi e Prealpi ed entro sera anche sulla pianura piemontese. Sarà il preludio a una settimana molto instabile; il Nord Italia verrà infatti ripetutamente raggiunto da fronti instabili, che porteranno rovesci e temporali a più riprese almeno fino a giovedì, localmente anche di forte intensità.

Le temperature, spiegano gli esperti di 3bmeteo, perderanno qualche grado, mantenendosi intorno ai 25 gradi nei valori massimi, anche inferiori durante le giornate più instabili.

Previsioni meteo Liguria lunedì 10 giugno 2024

Infiltrazioni umide raggiungono la regione, determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con ampi rasserenamenti dalla sera; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio. Schiarite in serata; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni dal pomeriggio; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3.650 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 11 giugno 2024

Infiltrazioni umide raggiungono la regione, determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulla riviera centrale cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. In serata nubi in nuovo aumento; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 3.550 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di Levante molto mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 12 giugno 2024

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di un lento rasserenamento. Nello specifico sulla riviera di ponente giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; su riviera di levante e sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3.250 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 13 giugno 2024

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla riviera di levante cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2.850 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 14 giugno 2024

La pressione aumenta ulteriormente, determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico sulla riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su riviera centrale e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata ampi e rapidi rasserenamenti fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulle Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 3.550 metri. Mar Ligure di Ponente mosso; Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.