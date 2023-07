Meteo Liguria, le previsioni per la prima settimana di agosto

Sulle regioni di Nordovest torna ad aumentare la variabilità. L'inizio di agosto si preannuncia piuttosto variabile con occasione per nuovi temporali a più riprese e clima mai troppo caldo, spiegano gli esperti di 3bmeteo.

Previsioni meteo Liguria lunedì 31 luglio 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente, riviera centrale e riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 4.350 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 1 agosto 2023

L'alta pressione garantisce tempo stabile e in prevalenza soleggiato, seppur con annuvolamenti nel corso del pomeriggio. Nello specifico su riviera di ponente, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera. Venti deboli meridionali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 4.400 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a molto mosso; Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 2 agosto 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su riviera centrale e riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 4.800 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di Levante molto mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 3 agosto 2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico sulla riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata; sulle Alpi cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4.700 metri. Mar Ligure di Ponente molto mosso; Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 4 agosto 2023

L'alta pressione si rafforza ulteriormente, determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico sulla riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulla riviera centrale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla riviera di levante nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sulle Alpi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3.950 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.