Meteo Liguria, le previsioni per Santo Stefano

Anche Santo Stefano sarà accompagnato dalla pioggia senza nessun schiarimento. Di seguito le previsioni di 3bmeteo.com e di Arpal.

Previsioni 3bmeteo Liguria domenica 26 dicembre 2021

Modesta fase instabile sul Nord Ovest nella giornata di Santo Stefano con aumento della nuvolosità e piogge diffuse in Liguria, specie sui settori di Levante, con qualche debole precipitazione che potrebbe inoltre interessare il Piemonte orientale e la Valle d'Aosta tra notte e mattina. Possibili schiarite nel pomeriggio specialmente su Piemonte e Valle d'Aosta. Temperature stabili, ovunque comprese entro i 7-8°C; decisamente più miti in Liguria.

Previsioni meteo Liguria di Arpal domenica 26 dicembre 2021

Nuova ondulazione atlantica interessa il Centro-Levante della regione apportando piogge sparse e rovesci con cumulate fino a significative su C. Precipitazioni in genere moderate, tuttavia non si escludono fenomeni localmente fino a forti con una bassa probabilità di temporali forti su C e possibili allagamenti localizzati. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Osservare le norme di autoprotezione.

La suddivisione in zone del territorio regionale