Meteo, torna il bel tempo in Liguria: temperature in aumento

Tornerà il bel tempo in Liguria: è ormai assodato - secondo le previsioni di 3Bmeteo - il rinforzo dell'anticiclone nel corso della settimana, in espansione dalle latitudini mediterranee verso l'Europa centrale dopo il maltempo. L'alta pressione ingloberà anche l'Italia, dove il tempo tenderà a stabilizzarsi sempre di più giorno dopo giorno.

Da mercoledì, in particolare, spazio all'anticiclone, con tempo che si stabilizzerà anche sulle regioni settentrionali, salvo residui addensamenti in avvio di giornata sulle zone di pianura, e temperature in aumento un po' dappertutto: insomma tornerà per fortuna la primavera. Ma durerà?

Liguria, il bollettino con le previsioni giorno per giorno

Secondo il bollettino di 3Bmeteo, emesso il 25 aprile, il clima andrà migliorando sulla nostra regione ma il sole potrebbe non durare (va detto che l'attendibilità sulle previsioni del prossimo fine settimana è ancora bassa, intorno al 50-60%, dunque la situazione può ancora cambiare).

Martedì 26 aprile

Giornata variabile con tempo nel complesso asciutto ma non mancherà qualche nota instabile tra Alpi, alto Piemonte Liguria di centro-levante. Clima primaverile, temperature massime gradevoli comprese tra 18 e 21°C. Ventilazione debole, a tratti tesa da Sud in Liguria.

Mercoledì 27 aprile

L'aumento della pressione atmosferica favorisce un graduale ripristino di condizioni di tempo più stabile e soleggiato su gran parte dei settori; al mattino nubi irregolari sulla pianura piemontese a al pomeriggio sui rilievi ma con basso rischio di fenomeni. Temperature in aumento. Venti deboli.

Giovedì 28 aprile

Un campo di alte pressioni abbraccia le regioni di Nord Ovest garantendo tempo stabile anche se con nubi irregolari in Piemonte per l'ingresso di correnti più fresche da Est. Clima gradevole, tipico del periodo primaverile.

Venerdì 29 aprile

Condizioni anticicloniche favoriscono una giornata stabile e in prevalenza soleggiata sulle regioni di Nord Ovest. Qualche addensamento sui rilievi con tendenza verso sera a un aumento della nuvolosità. Clima gradevole, tipico del periodo.

Sabato 30 aprile

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente e Riviera centrale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su Riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento.

Domenica 1 maggio

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulla Riviera centrale giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sulla Riviera di levante nubi sparse