Meteo Liguria, le previsioni per la prima settimana di maggio

Uno sguardo alle previsioni meteo per la settimana, che inizia lunedì 2 maggio, con l'aiuto degli esperti di 3bmeteo.com. "Su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria la settimana entrante vedrà un contesto variabile tipico primaverile, con giornate che ospiteranno acquazzoni sparsi, specie pomeridiani, principalmente sulle zone alpine ma con temporanee estensioni anche alle vicine aree di pianura piemontese. Meno coinvolta la Liguria, eccezion fatta per l'Appennino. Clima mite, con generale rialzo dei valori massimi i quali si porteranno intorno ai 23°C in Valpadana; tendenzialmente più fresco sulla riviera ligure, dove il mare sarà quasi sempre poco mosso", spiegano da 3bmeteo.

Previsioni meteo Liguria lunedì 2 maggio 2022

Aumenta lievemente la pressione atmosferica, ma permangono condizioni di debole instabilità sui rilievi. Sono dunque attesi rovesci localizzati nelle ore centrali del giorno, anche a carattere temporalesco, su Alpi occidentali e Appennino ligure (locale estensione alla riviera di Levante), in esaurimento entro la sera. Variabilità sui restanti settori. Temperature in lieve aumento, specialmente in pianura.

Previsioni meteo Liguria martedì 3 maggio 2022

L'anticiclone non riesce a stabilizzare completamente l'atmosfera sul Nord Italia, dunque permangono condizioni di moderata instabilità. Ne conseguono rovesci e temporali sparsi, che nelle ore centrali del giorno coinvolgeranno i settori alpini e l'Appennino ligure. Possibili sconfinamenti sulle pianure adiacenti nel pomeriggio. Temperature stazionarie. In Liguria mare poco mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 4 maggio 2022

Permangono correnti umide occidentali in medio-alta quota le quali favoriscono una diffusa variabilità, associata a nubi irregolari e acquazzoni sparsi - specie nel pomeriggio - lungo le zone alpine ma con parziali estensioni anche alle pianure piemontesi. Asciutto in Riviera ligure, dove il mare rimarrà poco mosso. Temperature con poche variazioni, lieve calo in montagna.

Previsioni meteo Liguria giovedì 5 maggio 2022

L'alta pressione interessa gran parte della nostra Regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su Riviera centrale e Riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sull'Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata. Venti deboli orientali; Zero termico nell'intorno di 2550 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 6 maggio 2022

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Alpi e sull'Appennino giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2550 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a molto mosso; Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.