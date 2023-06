Meteo Liguria: maltempo in arrivo dall'Islanda

Si vede già dai satelliti il vortice di bassa pressione nei pressi dell'Islanda che ha risucchiato una massa di aria fredda di matrice polare marittima e la sta spingendo verso l'Europa occidentale. Naturalmente scendendo di latitudine queste correnti si mitigheranno ma manterranno comunque caratteristiche molto fresche in quota, tali da generare forti contrasti termici non appena raggiungeranno le medie e basse latitudini.

In particolare, l'arrivo di questa perturbazione sull'Italia è previsto venerdì dove - come spiega Carlo Migliore di 3bMeteo - l'evoluzione subirà un'ulteriore complicazione per la formazione di un minimo proprio sulle regioni settentrionali. Quindi venerdì sarà forte maltempo sull'Italia settentrionale e su buona parte di quella centrale ma i primi temporali, localmente intensi inizieranno a manifestarsi già nella giornata di giovedì.

Dunque giovedì sulle regioni del nord si registrerà nuvolosità irregolare fin dal mattino - specie sul nord ovest - con qualche breve piovasco o temporale sulla Liguria, le Alpi occidentali e il medio alto Piemonte. Maggiori aperture altrove. Pomeriggio con instabilità più diffusa sulle Alpi occidentali e con temporali che verso sera saranno in estensione fino alla pianura piemontese e alla Liguria, risultando anche forti. Nel corso della notte forti temporali e possibilità di grandinate tra Piemonte e Lombardia, possibili anche sulla Liguria. Altrove nubi in aumento ma senza fenomeni apprezzabili.

Sembra, almeno secondo le prime previsioni, che le perturbazioni giovedì riguarderanno soprattutto il ponente ligure, per finire poi sulle alture del levante. Verrebbe dunque risparmiata la zona del centro regione e Genova. Idem venerdì, anche se in serata potrebbero arrivare piogge deboli anche sul capoluogo ligure. Ma per avere un quadro più preciso non resta che aspettare l'evoluzione dei fenomeni nelle prossime ore.