Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

Che tempo farà a Genova e in Liguria la prossima settimana? Dopo una domenica nuvolosa gli esperti di 3BMeteo hanno delineato un lunedì 28 marzo soleggiato, ma anche un possibile peggioramento tra martedì 29 e mercoledì 30 marzo 2022 con il ritorno della pioggia. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Previsioni meteo Liguria domenica 27 marzo 2022

A Genova cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma senza piogge. Durante la giornata di la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C. Venti da nord, tesi al mattino e moderati al pomeriggio.

Previsioni meteo Liguria lunedì 28 marzo 2022

Anticiclone in lieve indebolimento per la risalita dal Mediterraneo occidentale di una circolazione di bassa pressione, che tuttavia non porterà conseguenze sulla Liguria, tempo generalmente stabile e soleggiato con temperature massime intorno ai 20°C. A Genova bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, massime fino a 22°C.

Previsioni meteo Liguria martedì 29 marzo 2022

Gli esperti di 3BMeteo spiegano che l'avvicendamento di una saccatura atlantica determina l'approfondimento di un vortice ciclonico sul Mediterraneo occidentale, che, avvicinandosi alla nostra penisola, porta a un aumento graduale della nuvolosità. A Genova cieli parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma non sono previste piogge. In calo le temperature con la massima intorno ai 17°C.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 30 marzo 2022

Il vortice ciclonico in approfondimento sul Golfo del Leone, provoca condizioni instabili sull'intero settore, specialmente sulla Liguria. Cieli molto nuvolosi o coperti per l'intera giornata, con precipitazioni deboli o moderate ovunque. A Genova piogge e rovesci anche temporaleschi, sopratutto in serata. Calo ulteriore delle temperature con massime intorno ai 10°C.

Tendenza meteo Liguria da giovedì 31 marzo 2022

Giovedì gli esperti di 3BMeteo prevedono un piccolo miglioramento, a ponente alternanza di nubi e schiarite, al centro della Liguria cieli nuvolosi al mattino e parziali aperture al pomeriggio, a levante ancora piogge al mattino con temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. A Genova ancora possibilità di piogge nella giornata di venerdì 1° aprile, con tendenza al miglioramento tra il pomeriggio di sabato e la domenica.