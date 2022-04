Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

Che tempo farà a Genova e in Liguria la prossima settimana? Dopo una domenica all'insegna del bel tempo l'inizio di settimana dovrebbe comunque ricalcare gli ultimi giorni di quella precedente. Niente piogge e alternanza tra sole e qualche velatura secondo il quadro delineato dagli esperti di 3BMeteo. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Previsioni meteo Liguria domenica 10 aprile 2022

Domenica di sole e all'insegna del bel tempo a Genova grazie alla rimonta dell'alta pressione sull'Italia. Clima primaverile in Liguria e temperature in rialzo.

Previsioni meteo Liguria lunedì 11 aprile 2022

Secondo gli esperti di 3BMeteo ancora bel tempo con sole splendente per l'intera giornata a Genova e in Liguria, prevista qualche temporanea velatura con nubi di passaggio.

Previsioni meteo Liguria martedì 12 aprile 2022

A Genova martedì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma senza piogge. In Liguria sia a levante che a ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; al centro della regione tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 13 aprile 2022

Pressioni medio-alte interessano la Liguria garantendo tempo stabile e abbastanza soleggiato. A Genova cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.

Tendenza meteo Liguria da giovedì 14 aprile 2022

Ancora velature nella giornata di giovedì 14 aprile, venerdì 15 aprile secondo gli esperti di 3BMeteo un campo di alte pressioni dovrebbe abbracciare la Liguria garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nel fine settimana possibile peggioramento domenica 17 aprile nella giornata di Pasqua, ma ovviamente bisogna attendere l'evoluzione della situazione per avere un quadro più preciso e attendibile.