Allerta, 3bmeteo: "Possibili fenomeni di forte intensità"

Come anticipato questa mattina, e poi confermato dall'allerta emanata da Arpal, "una perturbazione nord-atlantica determina una nuova fase di maltempo in Liguria nel corso della giornata di mercoledì 3 novembre", come spiega Daniele Berlusconi di 3bmeteo.com.

"Fin dal mattino acquazzoni e rovesci diffusi su tutta la regione, anche a carattere temporalesco specie tra genovese e spezzino, dove non si escludono localmente fenomeni di forte intensità e con accumuli abbondanti (fino a 100 mm giornalieri). Qualche pausa asciutta nel corso della giornata sarà possibile sul Ponente - prosegue Berlusconi -. La perturbazione tenderà ad esaurirsi nella notte tra mercoledì e giovedì, seppur con ancora qualche piovasco a carattere sparso non escluso nel corso di giovedì 4 novembre".

Nello specifico per quanto riguarda Genova, "mercoledì 3 novembre giornata perturbata con acquazzoni e temporali a più riprese nel corso del giorno. Temperature 14/17°C. Giovedì 4 novembre generale variabilità con qualche acquazzone residuo nella notte ma possibile a carattere sparso anche durante il giorno. Temperature 12/16°C. Da venerdì 5 novembre più soleggiato, ma rimane incerta l'evoluzione per il weekend", concludono da 3bmeteo.