Pioggia battente e vento forte: alberi caduti e allagamenti, le previsioni

Pioggia battente e vento forte nella notte, come da previsioni meteo emesse nelle ore scorse, con diversi alberi caduti con conseguenti interventi dei vigiili del fuoco per la messa in sicurezza. La situazione dovrebbe migliorare nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio 2024.

Alberi caduti: intervento dei vigili del fuoco a Pegli e Struppa

Nottata movimentata per i vigili del fuoco che sono stati impegnati in diverse situazioni di pericolo legato alla caduta di alberi per il forte vento soprattutto nell'entroterra del levante e in Val Fontanabuona. Due gli interventi in corso all'alba anche a Genova, in via Struppa e in viale Modugno a Pegli.

Via Pacoret: allagamenti nel sottopasso

A Genova allagamenti in via Simone Pacoret de Saint Bon a Multedo dove il sottopasso spesso si trasforma in una 'piscina' con la pioggia e il Comune ha promesso nelle scorse settimane di avere diverse proposte per trovare una soluzione ai problemi.

Campo Ligure: lo Stura supera il primo livello di guardia

"Le precipitazioni in corso sul settore centrale della regione hanno portato lo Stura a Campo Ligure a superare il primo livello di guardia - scrive Arpal -.Come si vede dalla tabella delle cumulate, sono stati raggiunti i 166 mm/24 ore a Isoverde (GE), 125 a Urbe Vara (SV). Molto intensi i venti, con raffiche a quasi 150 km/h a Tana d'Orso, sopra Ronco Scrivia".

Previsioni meteo Liguria venerdì 23 febbraio 2024

Maltempo al mattino con piogge diffuse su tutta la regione, a carattere di rovescio moderato o puntualmente forte su BCE, e cumulate elevate su CE, significative su B. Bassa probabilità di temporali forti su BCE in questa fase. Al pomeriggio miglioramento, con bassa probabilità di fenomeni forti anche su AD associati a instabilità post-frontale. Venti di burrasca (60-70 km/h) meridionali su BCE, forti (50-60 km/h) meridionali su A, con raffiche superiori su crinali e capi esposti. Mareggiata per onda lunga da Sud-Ovest (periodo fino a 8 s).

Previsioni meteo Liguria sabato 24 febbraio 2024

Instabilità nel corso della giornata associata a possibili rovesci o temporali al più moderati su BCE. Venti forti (50-60 km/h) meridionali su ABCE, con raffiche localmente superiori su crinali e capi costieri esposti. Nella notte mareggiata su BC e mare localmente agitato su A per onda da Sud-Ovest, in scaduta nel corso della giornata.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.

