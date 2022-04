Meteo Liguria, le previsioni per la settimana

Il meteo ha regalato un weekend pasquale di sole sulla Liguria. Bella giornata anche il lunedì di Pasquetta e poi il martedì, grazie a correnti stabili settentrionali. "Cambio di scenario a partire da mercoledì, dapprima con generale aumento delle nubi e qualche piovasco su Alpi occidentali e Liguria, a seguire l'arrivo di una perturbazione dal Mediterraneo occidentale potrebbe riportare le piogge su gran parte delle regioni settentrionali, in modo diffuso e democratico. Temporaneo rialzo delle temperature martedì, per poi calare nuovamente nella seconda parte della settimana", spiegano gli esperti di 3bmeteo.com.

Previsioni meteo Genova e Liguria lunedì 18 aprile 2022

Pasquetta che vedrà uno scenario meteo improntato alla stabilità, con giornata di bel tempo su tutti i settori. Soltanto qualche innocua nube di passaggio e in un contesto termico ancora abbastanza freddo per il periodo: massime diurne in lieve rialzo ma non oltre i 20-22°C in Valpadana, 16-17°C in Liguria dove il mare sarà poco mosso. Rialzo termico un po' più deciso in montagna.

Previsioni meteo Genova e Liguria martedì 19 aprile 2022

Correnti ancora in prevalenza stabili nord-occidentali, che garantiscono una giornata di bel tempo su VDA e Piemonte salvo per il transito di qualche innocua velatura. Nuvoloso sulla Liguria fin dal mattino, addensamenti via via più consistenti con formazione anche di qualche acquazzone a carattere sparso lungo la costa. Clima mite in Valpadana, sui 22-23°C, decisamente più fresco in Liguria.

Previsioni meteo Genova e Liguria mercoledì 20 aprile 2022

Un'area di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale richiama aria umida nel catino padano, con conseguente diffuso aumento della nuvolosità su tutto il Nordovest. Qualche debole pioggia non esclusa sulle zone alpine più esposte al flusso da est, oltre che in modo locale anche sulla Liguria, specie savonese. Clima più freddo, ventilazione di tramontana a tratti moderata sulla Liguria.

Previsioni meteo Genova e Liguria giovedì 21 aprile 2022

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; sulla Riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sull'Appennino molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1.550 metri. Mar Ligure di Ponente molto mosso; Mar Ligure di Levante da mosso a poco mosso.

Previsioni meteo Genova e Liguria venerdì 22 aprile 2022

La circolazione depressionaria, responsabile di piogge ed acquazzoni, allenta la presa favorendo un miglioramento serale. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata; su Alpi e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera. Venti tesi settentrionali in intensificazione; Zero termico nell'intorno di 1.900 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.