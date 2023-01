Meteo Liguria, bussa l'inverno: le previsioni della settimana

L’inverno, fino ad ora praticamente inesistente, sembra voglia iniziare a fare sul serio. Durante la prossima settimana, spiega il meteorologo Federico Brescia di 3BMeteo, un nucleo d’aria polare scenderà sull’Europa Centro-occidentale, portando maltempo dai connotati tipicamente invernali. In Liguria osserveremo condizioni meteo molto variabili e differenti a seconda della zona, con precipitazioni più diffuse e organizzate sul Levante e ampi spazi soleggiati a Ponente.

Vediamo nel dettaglio cosa succederà. Domenica 15 gennaio 2023 primo impulso instabile con piogge e rovesci insistenti tra Genovesato orientale, Tigullio e Spezzino. Temperature ancora miti fino a 14-15°C, oltre la media del periodo. Vento di Libeccio sostenuto, mare mosso. Da lunedì 16 gennaio cambia tutto per l’arrivo di un nucleo d’aria gelida in quota con annessa instabilità. Possibili rovesci sparsi e temporali sempre sul Levante con episodi di graupel o gragnola (neve tonda) in caso di fenomeni intensi. Libeccio burrascoso con raffiche anche oltre gli 80 km/h, moto ondoso in deciso aumento, onde oltre i 4-5 metri, prestare attenzione. Tra martedì 17 e giovedì 19 gennaio farà ingresso aria sempre più fredda con un deciso calo termico e abbondanti nevicate in Appennino, possibili spolverate fino a quote collinari. Nuova libecciata mercoledì notte-mattina. Si parla già di una possibile nevicata fin sul capoluogo nella giornata di giovedì ma per il momento c’è ancora troppa incertezza da parte dei modelli, pertanto vi invitiamo a restare aggiornati sul sito di 3Bmeteo.

Meteo Genova: condizioni meteo caratterizzate da estrema dinamicità nei prossimi giorni. Domenica 15 cielo molto nuvoloso con piogge deboli più probabili dal pomeriggio. Lunedì 16 tempo variabile, possibili piogge sul settore orientale della provincia. Martedì 17 asciutto al mattino, più instabile dal pomeriggio con piogge e nevicate fino a quote collinari (da confermare). Temperature in calo anche di 7-8°C da martedì. Inutile andare più in là con la previsione in quanto l’estrema variabilità della settimana che ci aspetta determina anche una scarsa attendibilità della previsione stessa.