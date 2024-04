Meteo Liguria: le previsioni per il fine settimana, anticipo d'estate?

Pioggia e maltempo sono ormai alle spalle, si avvicina il fine settimana: a Davide Sironi di 3BMeteo abbiamo chiesto le previsioni per sabato 13 e domenica 14 aprile, un weekend che potrebbe già essere un anticipo d'estate.

"Sulla Liguria e la provincia di Genova è confermato un fine settimana dal sapore estivo - spiega Sironi - grazie all'arrivo di un robusto campo di alta pressione. Sole protagonista ovunque, sia sui litorali sia sulle zone di montagna, con cielo sarà al più sarà offuscato dal transito di innocue e sottili velature".

Decisamente gradevoli le temperature perché le massime potrebbero arrivare fino ai 25-27° C tra alture ed entroterra mentre lungo la costa la brezza di mare manterrà i valori contenuti entro i 22-23°C. "In altre parole - spiega ancora l'esperto di 3BMeteo - un weekend davvero ideale per le attività all'aria aperta dopo un periodo decisamente instabile e piovoso".

Quanto durerà il bel tempo? "Dando uno sguardo più avanti - conclude Sironi -, la prossima settimana (da lunedì 15 aprile, ndr) vedrà condizioni di tempo ancora nel complesso stabili ma tra martedì 16 e mercoledì 17 aprile è atteso l'arrivo di correnti decisamente fredde dal Nord Europa che determinano un marcato calo termico e locale instabilità".

