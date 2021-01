Meteo Liguria, preallerta per venerdì 22 gennaio

In base ai modelli ora disponibili, Arpal ha deciso di emettere una preallerta per venerdì 22 gennaio 2021. Il messaggio di allerta è emesso dalla Protezione Civile regionale in caso di previsione di rischio idrogeologico e idraulico e/o nivologico entro le 48 ore dalle ore 00:00 del giorno di emissione. Il messaggio di preallerta è emesso dalla Protezione Civile regionale qualora la previsione di rischio idrogeologico e idraulico e/o nivologico non nullo sia a più di 48 ore.

Previsioni meteo di Arpal per mercoledì 20 gennaio 2021

Deboli piogge sparse in prevalenza deboli, parziale abbassamento dello zero termico su D in serata. Rinforzo della ventilazione fino a forte dai quadranti meridionali su C.

Previsioni meteo di Arpal per giovedì 21 gennaio 2021

Dalle prime ore della notte deboli piogge sparse con accumuli significativi su C. I fenomeni potranno assumere localmente carattere di rovescio al più moderato. Abbassamento della quota neve con possibili deboli precipitazioni nevose a quote collinari su D e parte occidentale di E, oltre gli 800 m sui rilievi di A. Non si escludono locali accumuli maggiori. Da sera rinforzo della ventilazione fino a forte su C.

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 22 gennaio 2021

Nuovo impulso perturbato con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale al più moderato, bassa probabalità di temporali forti su C con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento o di piccoli canali/rii; la protezione civile ricorda le norme di autoprotezione. Accumuli elevati su C, significativi su ABE. Rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali con venti forti su ABC con locali raffiche fino a 70 km/h. Mareggiata su BC per onda formata da sud-ovest (periodo 8 s).

La suddivisione in zone del territorio regionale