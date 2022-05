Meteo Liguria, le previsioni per il ponte del 2 giugno

La settimana è cominciata all'insegna di una parziale nuvolosità sulla Liguria, col sole comunque protagonista, dopo l'instabilità dello scorso weekend. "Le temperature sono scese su valori inferiori alle medie del periodo - conferma Federico Buscemi, meteorologo di 3bmeteo.com -. Calo termico che è stato accompagnato da temporali e piogge nella serata di sabato. In questo inizio di settimana le temperature si stanno mantenendo su valori abbastanza contenuti sui litorali costieri, com'è normale che sia in questo periodo dell'anno, con le brezze marine che rinfrescano le località balneari liguri".

Vediamo dunque cosa dobbiamo attenderci per l'inizio del mese di giugno, che coincide con l'inizio dell'estate meteorologica. "Il tempo si stabilizza sempre più - annuncia il meteorologo -. L'anticiclone africano sta gradualmente riprendendo forza sul bacino del Mediterraneo ed estendendo la sua influenza anche al Nord Italia. Anche sulla Liguria, dunque, l'aumento della pressione atmosferica determinerà un ulteriore miglioramento del tempo e un graduale aumento delle temperature, che saliranno verso valori tipicamente estivi, anche oltre i 30°C, nelle zone dell'entroterra. Discorso leggermente diverso per le zone costiere - precisa Buscemi - sulle quali continueranno a soffiare i venti di brezza, che porteranno aria più fresca, ma allo stesso tempo umida dal mare, con la sensazione di afa che potrà iniziare a farsi sentire. Inoltre, qualche nube in più insisterà, soprattutto nelle ore notturne, sulla Riviera di Ponente".

Infine, una tendenza sul meteo del ponte del 2 giugno. "Le elaborazioni che giungono dalla sala operativa di 3bmeteo - conclude il meteorologo - mostrano dunque una situazione generalmente stabile sulla Liguria, sulla quale comunque potranno transitare nubi alte e stratificate, che offuscheranno a tratti il cielo, in un contesto comunque caldo, con temperature prossime, e localmente superiori, ai 30°C sui litorali, ben oltre i 30°C nelle zone più interne".

Meteo Genova

Nubi sparse sulla città di Genova, ma senza alcun fenomeno. Ampi spazi soleggiati giovedì, mentre nubi alte e stratificate transiteranno nel weekend a partire da venerdì. Temperature massime sui 23-24°C fino a giovedì, in aumento da venerdì su valori prossimi ai 30°C; minime inferiori ai 20°C fino a giovedì, ampiamente al di sopra di tale soglia nel weekend.