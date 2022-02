Meteo Liguria: piogge e nevicate a bassa quota, attenzione alla serata

Liguria nella morsa del maltempo, con allerta neve nelle ore serali/notturne. "La fase prefrontale della perturbazione atlantica sta portando da questa notte diffuse precipitazioni sulla Liguria, nevose a bassa quota nelle aree dell'entroterra - spiega Federico Brescia di 3bmeteo.com -. Infatti si segnalano nevicate localmente fino a 6-800 metri non solo alle spalle di Genova e Savona ma anche nelle zone interne dell'imperiese, Tigullio e spezzino".

"Nelle prossime ore - prosegue Brescia - la Liguria continuerà a restare in un contesto caratterizzato dal maltempo e attenzione a questa sera-notte. Il passaggio del fronte perturbato risulterà localmente intenso, portando abbondanti precipitazioni su tutta la regione da Ovest verso Est. Non appena si attiveranno i freddi venti settentrionali, la quota neve crollerà sul settore centrale fino a 500-600 metri sul lato marittimo, fino a 300-400 metri in quello interno, più alta invece nell'entroterra della riviera di Ponente e Levante, attorno ai 700-900 metri".

"Abbondanti accumuli sopra gli 800 metri. Attenzione sull'autostrada della Cisa, A26, A6 e A10. Ancora un po' di instabilità residua domattina in rapido esaurimento. Ampie schiarite in giornata e ripresa delle temperature. I giorni successivi saranno caratterizzati da tempo stabile grazie a una rimonta anticiclonica, con seguente aumento termico".

"Su Genova giornata fredda e piovosa. Precipitazioni in intensificazione questa sera dopo l'ora di cena per il passaggio del fronte perturbato. Ventilazione di Tramontana in rinforzo dalla tarda sera con quota neve in calo fino a 500-600 metri sul lato costiero, fino a 300-400 metri in quello interno. Attenzione sulla A7, mettersi in viaggio solo se strettamente necessario. Temperature in diminuzione. Ancora residua instabilità domattina ma durante la giornata si faranno spazio ampie schiarite. Da mercoledì aumento termico e ritorno a giornate stabili e miti grazie a una nuova rimonta anticiclonica", concludono da 3bmeteo.